Януковича убрали, теперь Лукашенко - Путин обвинил Запад в поддержке «госпереворота» в Минске, скриншот видео

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Владимир Путин обвинил Запад в попустительстве по поводу так называемого государственного переворота в Беларуси. Во время ежегодного послания к российским Федеральному собранию президент РФ рассказал о попытке насильственно изменить власть в Беларуси и «попытке убийства президента этой страны».

Российский лидер считает, что «коллективный Запад» не реагирует на такие процессы.

Можно как угодно относиться к Мадуро, политике Лукашенко, к президенту Украины Виктору Януковичу. Но практика попытки убийств высших должностных лиц — это невероятно и слишком, — сказал Путин.

Он считает, что «недружественные акции по России не прекращаются» и Москва ведет себя в связи с этим чрезвычайно сдержанно — «часто не соответствует не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».

А что, если бы попытка переворота была реально осуществлена? Как бы сложилась судьба Беларуси? Никто не думал о судьбе Украины, когда государственный переворот осуществлялся в этой стране, — заявил лидер государства-агрессора.

Путин также вспомнил о «практике введения политически мотивированных санкций» против РФ и попытках «силой навязать свою волю другим».