Януковича убрали, теперь Лукашенко — Путин обвинил Запад в поддержке «госпереворота» в Минскеhttps://racurs.ua/n153585-yanukovicha-ubrali-teper-lukashenko-putin-obvinil-zapad-v-podderjke-gosperevorota-v-minske.htmlРакурс
Владимир Путин обвинил Запад в попустительстве по поводу так называемого государственного переворота в Беларуси. Во время ежегодного послания к российским Федеральному собранию президент РФ рассказал о попытке насильственно изменить власть в Беларуси и «попытке убийства президента этой страны».
Российский лидер считает, что «коллективный Запад» не реагирует на такие процессы.
Можно как угодно относиться к Мадуро, политике Лукашенко, к президенту Украины Виктору Януковичу. Но практика попытки убийств высших должностных лиц — это невероятно и слишком, — сказал Путин.
Он считает, что «недружественные акции по России не прекращаются» и Москва ведет себя в связи с этим чрезвычайно сдержанно — «часто не соответствует не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».
А что, если бы попытка переворота была реально осуществлена? Как бы сложилась судьба Беларуси? Никто не думал о судьбе Украины, когда государственный переворот осуществлялся в этой стране, — заявил лидер государства-агрессора.
Путин также вспомнил о «практике введения политически мотивированных санкций» против РФ и попытках «силой навязать свою волю другим».