Режим чрезвычайной ситуации и карантин в Украине продлили до 30 июня - детали

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Режим чрезвычайной ситуации и карантин в Украине продлили до 30 июня — соответствующее решение во время заседания 21 апреля принял Кабинет министров. Об этом в среду объявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство продляет до 30 июня режим чрезвычайной ситуации. ЧС прежде всего касается органов госвласти и их постоянной готовности по противодействию пандемии, — отметил глава правительства.

По его словам, режим ЧС также служит дополнительным напоминанием для всех граждан о «необходимости оставаться осмотрительными и осторожными».

Осмотрительность и сознательное отношение мы должны показать в период майских праздников и Пасхи. В эти дни мы призываем людей оставаться дома. Массовые скопления людей на Пасху могут привести к новой волне заболеваемости коронавирусной инфекцией, — заявил Шмыгаль.

Он добавил, что только осторожность, соблюдение противоэпидемических правил и вакцинация смогут остановить распространение коронавируса.

Напомним, в Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что в Украине будет наблюдаться снижение смертности от коронавируса в ближайшие дни. Ученые прогнозируют, что к 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 тыс. 369 больных, до 4 мая — 11 тыс. 122. По информации экспертов, самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.