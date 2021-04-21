Режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні продовжили до 30 червня — деталі

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Режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні продовжили до 30 червня — відповідне рішення під час засідання 21 квітня ухвалив Кабінет міністрів. Про це у середу оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів держвлади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії, — зазначив глава уряду.

За його словами, режим НС також слугуватиме додатковим нагадуванням для усіх громадян щодо «необхідності залишатися обачними та обережними».

Особливо таку обачність та свідоме ставлення ми маємо показати в період травневих свят та Великодня. У ці дні ми закликаємо людей залишатися вдома. Масові скупчення людей на Великдень можуть призвести до нової хвилі захворюваності на коронавірусну інфекцію, — заявив Шмигаль.

Він додав, що лише обережність, дотримання протиепідемічних правил та вакцинація зможуть зупинити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, в Національній академії наук України спрогнозували, що в Україні спостерігатиметься зниження смертності від коронавірусу в найближчі дні. Науковці прогнозують, що до 27 квітня в Україні за добу буде в середньому 12 тис. 369 хворих, до 4 травня — 11 тис. 122. За інформацією експертів, найвища захворюваність очікується в Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.