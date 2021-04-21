Був Янукович, тепер Лукашенко — Путін звинуватив Захід у підтримці державного перевороту в Мінську, скріншот відео

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Володимир Путін звинуватив Захід у потуранні державному перевороту в Білорусі. Під час щорічнного послання до російських Федеральнних зборів президент РФ розповів про спробу насильно змінити владу в Білорусі і «спробу вбивства президента цієї країни».

Російський лідер вважає, що «колективний Захід» не реагує на такі процеси.

Можна як завгодно ставитися до Мадуро, політики Лукашенка, до президента України Віктора Януковича. Але практика спроби вбивств вищих посадовців — це неймовірно і занадто, — сказав Путін.

Він вважає, що «недружні акції щодо Росії не припиняються» і Москва поводиться у зв’язку з цим надзвичайно стримано — «часто не відповідає не тільки на недружні акції, а й на відверте хамство».

А що, якби спроба перевороту була реально здійснена? Як би склалася доля Білорусі? Ніхто не думав про долю України, коли державний переворот здійснювався в цій країні, — заявив лідер держави-агресора.

Путін також згадав про «практику введення політично мотивованих санкцій» проти РФ і спроби «силою нав’язати свою волю іншим».