У Києві попри зміну зони карантину запроваджують нові обмеження, фото: reuters

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Київ може вийти з «червоної» зони карантину вже до Великодня, який цьогоріч збігається з травневими святами.

У столиці України спостерігається позитивна динаміка за кількістю заражень коронавірусом, завдяки чому місто може перейти до «помаранчевої» зони карантину вже найближчим часом. Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі «Україна 24″.

Спостерігаємо зниження показників захворювання. Але показник госпіталізацій, виявлення важких випадків захворювання залишаються високими. У нас є позитивна динаміка і ми можемо днями перейти до „помаранчевої“ зони», — сказав глава Держспоживслужби.

При цьому, за словами Рубана, влада столиці планує запровадити додаткові карантинні обмеження на Великдень, які насамперед торкнуться релігійних закладів. Він розповів, що наразі проводиться діалог зі всіма конфесіями, церквами щодо цього.

Проводиться розробка протиепідемічних заходів. Рішення буде прийнято у п’ятницю після проведення всіх консультацій, — зазначив Рубан.

Водночас очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що Київ до кінця тижня може перейти відразу в «жовту» зону карантину. Про це міністр сказав в ефірі програми «Ранок з Україною».

Є велика надія, що до 30 квітня Київ вже за всіма показниками зможе перейти з «червоного» рівня до «жовтого». Але все залежить від нас. COVID — він атеїст, для нього немає свята, — заявив Степанов.

Зазначимо, що мер Києва Віталій Кличко на прес-брифінгу у середу, 21 квітня, навів нову статистику захворюваності коронавірусом у столиці. За його словами, кількість нових випадків інфікування трохи зменшилась. Однак, високою залишається смертність від COVID-19.

Минулої доби у Києві виявили 965 інфікованих. Померли 40 киян — 17 жінок та 23 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 4 тис. 297 летальних випадків, зазначив Кличко.

Загалом у Києві за весь період пандемії підтверджено 187 тис. 196 випадків захворювання на коронавірус.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 131 хворого на коронавірус та ще 330 пацієнтів госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало минулої доби 641 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (287), Деснянському (128) та Дніпровському (96) районах.