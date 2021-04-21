Рідкісне явище турбулентності вдалося зафіксувати на фото

Явище турбулентності зафіксували в американському небі. Фото: AccuWeather

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Ракурс

Рідкісне видиме явище турбулентності вдалося зняти в небі над Сполученими Штатами Америки.

Льотчики 53-ї ескадрильї метеорологічної розвідки Військово-повітряних сил США «Мисливцямі за ураганами» сфотографували рідкісний вид хмарності, який вказує на сильну турбулентність. Про це 21 квітня повідомляє Gismeteo із посиланням на AccuWeather.

Пілоти зняли на відео слід турбулентності в хмарах, залишений вихорами на кінцях крил літака. Турбулентність в повітряному потоці виникає, коли повітря втягується з-під крила і піднімається до його верхньої частини, перш ніж потрапити в вихор, який обертається на кінці крила.

За інформацією експертів, маса та швидкість літака впливає на слід турбулентності, який створює повітряна машина. Ця проблема викликає сильне занепокоєння пілотів, оскільки літаки йдуть на посадку в аеропорту в безпосередній близькості один від одного і можуть відчувати турбулентність в супутньому сліді іншого лайнера.

Як відомо, всього існують сім типів турбулентності, часто фактором її формування стає погода. Зазвичай це явище завдає незручності пасажиру літака, чим несе небезпеку. При цьому пілоти вважаю, що уникнути турбулентності можна лише завдяки дуже хороших навичок. Щоб досягти цього, льотчики орієнтуються на метеорологічні карти, сигнали радарів і звіти інших літаків. У великих авіакомпаній є власні метеорологічні департаменти.

Нагадаємо, у січні 2021 року рідкісний «волохатий» лід утворився в північній частині Ірландії після того, як в країну прийшла морозна погода. Зміна погодних умов створила на деревах своєрідні зимові прикраси, відомі як «волохатий лід».