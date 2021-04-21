Уряд збільшив субсидію для невеликих фермерів. Фото: zikua.tv

https://racurs.ua/ua/n153587-uryad-zbilshyv-subsydiu-dlya-agrariyiv-podrobyci.html

Ракурс

Субсидію для українських аграріїв передбачили в Кабінеті міністрів.

Українські селяни матимуть змогу отримати субсидію в сумі 5 тис. грн на 1 га для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тис. грн на одне господарство. Про це 21 квітня за засіданні уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він переконує, що Кабмін вдосконалив процес надання державної фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. Зокрема, чиновники збільшили розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

Це рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі — не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю забороняється.