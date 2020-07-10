Податок на пай — Шмигаль озвучив нові деталі законопроекту

https://racurs.ua/ua/n140946-podatok-na-pay-shmygal-ozvuchyv-novi-detali-zakonoproektu.html

Ракурс

Податок на пай можуть запровадити в Україні, якщо Верховна Рада підтримає проект закону № 3131 про детінізацію виробництва сільгосппродукції. Прем'єр Денис Шмигаль 10 липня озвучив нові деталі законопроекту.

Я наголошував, що запропонований депутатами законопроект № 3131, яким пропонувалося збільшити податок на гектар для малого фермера, варто доопрацювати. Особливо в умовах кризи, коли фермери навпаки потребують підтримки від держави, — зазначив Шмигаль у Телеграм.

За словами глави уряду, 9 липня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики запропонував більш конструктивний варіант законопроекту про детінізацію сільськогосподарських земель.

Для фізичних осіб-підприємців, зокрема сімейних фермерських господарств, ставка податку зменшена з 5% до 2% від нормативної грошової оцінки, а перші два роки (2021−2022 роки) пропонується пільговий перехідний період із нульовою ставкою, — зазначив прем'єр.



На його думку, детінізація разом із програмами підтримки аграріїв сприятимуть розвитку малого та середнього фермерства в Україні.

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 року в Україні скасовується мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. З липня 2021 до 1 січня 2024 року діятимуть обмеження на купівлю землі — не більше 100 га в одні руки. До 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи. Юридичним особам купувати землю забороняється.