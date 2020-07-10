Налог на пай — Шмыгаль озвучил новые детали законопроекта

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Ракурс

Налог на пай могут ввести в Украине, если Верховная Рада поддержит проект закона № 3131 о детенизации производства сельхозпродукции. Премьер Денис Шмыгаль 10 июля озвучил новые детали законопроекта.

Я подчеркивал, что предложенный депутатами законопроект № 3131, которым предлагалось увеличить налог на гектар для малого фермера, стоит доработать. Особенно в условиях кризиса, когда фермеры, наоборот, нуждаются в поддержке от государства, — отметил Шмыгаль в Телеграмм.

По словам главы правительства, 9 июля парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложил более конструктивный вариант законопроекта о детенизации сельскохозяйственных земель.

Для физических лиц-предпринимателей, в том числе семейных фермерских хозяйств, ставка налога уменьшена с 5% до 2% от нормативной денежной оценки, а первые два года (2021−2022 годы) предлагается льготный переходный период с нулевой ставкой, — отметил премьер.



По его мнению, детенизация вместе с программами поддержки аграриев будет способствовать развитию малого и среднего фермерства в Украине.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021 до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли — не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица. Юридическим лицам покупать землю запрещается.