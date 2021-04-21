Фейки о призыве опровергли в Генштабе. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/n153589-prizyv-v-armiu-2021-genshtab-oproverg-feyki.html

Ракурс

Призыв на срочную военную службу в Украине продолжается, а в социальных сетях распространяются фейки.

Информация, которая появилась относительно якобы изменения сроков прохождения срочной военной службы, не соответствует действительности. Военные рекомендуют не верить фейкам и не распространять слухов, а тщательно проверять данные, которые непосредственно касаются Вооруженных сил Украины. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе призывают доверять информации, которая размещается на официальных страницах в социальных сетях ВС Украины, Генерального штаба, органов военного управления, на сайте Вооруженных сил Украины и Министерства обороны.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, на срочную военную службу призываются годные мужчины, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

До 18 месяцев в армии и флоте служат солдаты, матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу. А срок службы в 12 месяцев предусматривается тем лицам, которые на время призыва имеют степень магистра.

Срок прохождения срочной военной службы определяется законодательством в зависимости от наличия у лица соответствующего степени высшего образования (магистр), а не от факта получения высшего образования, — отметили в Генштабе.



В ведомстве подчеркнули, что срочники привлекаются прежде всего для обеспечения жизнедеятельности воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме тех, которые дислоцируются на Донбассе. Как и раньше, военнослужащие срочной службы не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о призыв на военную службу резервистов в особый период. Отныне глава государства в любой момент сможет призывать на военную службу около 150 тыс. резервистов.