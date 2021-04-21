Сильные заморозки идут в Украину - дату похолодания назвал Гидрометцентр

https://racurs.ua/n153591-silnye-zamorozki-idut-v-ukrainu-datu-poholodaniya-nazval-gidrometcentr.html

Ракурс

Заморозки придут в Украину в конце этой недели и в начале следующей — в Укргидрометцентре 24−27 апреля прогнозируют похолодание в разных областях страны.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям в Телеграм, сильные заморозки в воздухе с температурой 0−3° градусов (второй уровень опасности, «оранжевый») будут наблюдаться:

ночью 24 апреля в западных и северных областях,

ночью 25−27 апреля в Украине, за исключением южных областей.

Также заморозки на поверхности почвы 0−5° градусов (первый уровень опасности, «желтый») прогнозируются 24 апреля в южных и центральных областях.

На Киевщине ночью 24−27 апреля ожидаются сильные заморозки в воздухе 0−3° градуса.

Кроме этого, сегодня 21 апреля, синоптики предупреждают о грозах и граде в Киевской области, который накроет регион в ближайшие часы.