22 апреля в ряде регионов Украины ожидаются осадки, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 22 апреля будет преимущественно дождевой.

Ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в западных и Житомирской областях умеренные (в Винницкой, северных и юго-восточных областях — небольшие) дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный, 7−12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +3…+8°, днем — +13…+18° (в западных областях — +10… +15°).

На высокогорье Карпат — дождь с мокрым снегом, температура в течение суток составит 0…+5°.

Погода в Киеве 22 апреля будет без существенных осадков, днем — небольшой дождь, местами гроза. Ночью столбики термометров опустятся до +5…+7°, днем — поднимутся до +16…+18°.

Погода во Львове будет без существенных осадков ночью, днем — дождь, возможна гроза. Ночью температура воздуха составит +4…+6°, днем — +11…+13°.

Погода в Одессе будет без существенных осадков. Термометры ночью покажут +6…+8°, днем — +15…+17°.

Погода в Днепре также будет без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит + 5…+7°, днем — +15…+17°.

Погода в Харькове в течение суток будет без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +7…+9° ночью и +15…+17° днем.

Погода на Закарпатье 22 апреля предусматривает дожди ночью и днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +6…+8° ночью и +13…+15° днем.

Геомагнитная обстановка в Киеве 22 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.