Слони на смерть затоптали браконьєра в Південній Африці, фото: itl.cat

https://racurs.ua/ua/n153606-jorstoka-pomsta-slony-na-smert-roztoptaly-brakoniera.html

Ракурс

Чоловіка, якого підозрюють у браконьєрстві, розтоптало стадо диких слонів у Південній Африці.

Кривавий інцидент стався в національному парку Крюгера в ПАР, повідомляє Futurism. Троє чоловіків, які полювали на носорогів, наткнулися на доглядачів парку. Наглядачі влаштували за ними погоню. Браконьєри втекли від переслідування, але зіткнулися з набагато серйознішою проблемою.

Утікаючи, чоловіки натрапили на стадо слонів, яким не сподобалися непрохані гості. Тварини по-своєму розібралися з браконьєрами, затоптавши на смерть одного з них. Двоє інших, хоч і отримали поранення, але зуміли врятуватися від розлючених тварин. Побитих браконьєрів затримала охорона парку.

Сьогодні у національному парку Крюгера проживає 68 чорних носорогів і близько 3,5 тис. білих. Поза тим, що це не так багато — це найбільша популяція носорогів у світі. Водночас концентрація зникаючих носорогів в одному місці робить парк головною приманкою для браконьєрів.

Як повідомляє видання, на наступний день після інциденту наглядачі парку заарештували ще трьох браконьєрів.