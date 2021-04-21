Слоны насмерть затоптали браконьера в Южной Африке, фото: itl.cat

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Ракурс

Мужчину, которого подозревают в браконьерстве, растоптало стадо слонов в Южной Африке.



Кровавый инцидент произошел в национальном парке Крюгера в ЮАР, сообщает Futurism. Трое мужчин, которые охотились на носорогов, наткнулись на смотрителей парка. Надзиратели устроили за ними погоню. Браконьеры ушли от преследования, но столкнулись с гораздо более серьезной проблемой.



Убегая, мужчины наткнулись на стадо слонов, которым не понравились незваные гости. Животные по-своему разобрались с браконьерами, затоптав насмерть одного из них. Двое других, хотя и получили ранения, но сумели спастись от разъяренных животных. Побитых слонами браконьеров задержала охрана парка.



Сегодня в национальном парке Крюгера проживает 68 черных носорогов и около 3,5 тыс. белых. Несмотря на то, что это не так много — это самая большая популяция носорогов в мире. В то же время концентрация исчезающих носорогов в одном месте делает парк главной приманкой для браконьеров.



Как сообщает издание, на следующий день после инцидента надзиратели парка арестовали еще трех браконьеров.