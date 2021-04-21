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Ефим Хазанов, фото: ТАСС
За репосты в России впервые задержали академикаhttps://racurs.ua/n153605-za-reposty-v-rossii-vpervye-arestovali-akademika.htmlРакурс
В России продолжают преследовать граждан за публикации в соцсетях. Сегодня, 21 апреля, впервые по этому основанию задержали академика Российской академии наук (РАН).
Задержанный сотрудник Института прикладной физики РАН академик Ефим Хазанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
По словам Хазанова, в отношении него составлен админпротокол по статье «организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».
Впоследствии Хазанов сообщил, что его отпустили из полицейского участка под обязательство явиться в суд.
По информации российских СМИ, задержали Хазанова сегодня, 21 апреля, на рабочем месте. Задержание, вероятно, связано с репостами им в Фейсбуке сообщений в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Сегодня в России проходят акции сторонников Навального, которые сопровождаются массовыми задержаниями — задержаны уже более 100 человек.
Хазанов — российский физик-экспериментатор. Он специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук.
В 2018 году награжден Госпремией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.
Напомним, президент России Владимир Путин сегодня выступил с так называемым предвыборным посланием к Федеральному собранию РФ.
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