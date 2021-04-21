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Ракурс
Ефим Хазанов, фото: ТАСС

За репосты в России впервые задержали академика

21 апр 2021, 17:57
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В России продолжают преследовать граждан за публикации в соцсетях. Сегодня, 21 апреля, впервые по этому основанию задержали академика Российской академии наук (РАН).

Задержанный сотрудник Института прикладной физики РАН академик Ефим Хазанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Хазанова, в отношении него составлен админпротокол по статье «организация или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

Впоследствии Хазанов сообщил, что его отпустили из полицейского участка под обязательство явиться в суд.

По информации российских СМИ, задержали Хазанова сегодня, 21 апреля, на рабочем месте. Задержание, вероятно, связано с репостами им в Фейсбуке сообщений в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Сегодня в России проходят акции сторонников Навального, которые сопровождаются массовыми задержаниями — задержаны уже более 100 человек.

Хазанов — российский физик-экспериментатор. Он специализируется на создании лазерных систем. В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук.


В 2018 году награжден Госпремией РФ за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн.

Напомним, президент России Владимир Путин сегодня выступил с так называемым предвыборным посланием к Федеральному собранию РФ.

Источник: Ракурс


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