Кремль высылает 10 дипломатов США

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Ракурс

Кремль высылает 10 дипломатов США — 21 апреля после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию, в котором он обвинил Запад в «организации государственных переворотов» и хамском отношении к России, а также заявил, что организаторы провокаций против «коренных интересов РФ пожалеют о содеянном», Москва объявила персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства.

Соответствующее сообщение в среду опубликовало Министерство иностранных дел России. Накануне во внешнеполитическое ведомство в Москве был вызван замглавы дипломатической миссии США в РФ Берн Горман, которому и вручили ноту об объявлении персонами нон грата 10 американских дипломатов.

Сотрудники посольства США должны покинуть территорию РФ до 21 мая. Эту меру в Кремле назвали «симметричным» ответом на действия Вашингтона.

Зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata, — утверждают в МИД РФ.

Напомним, ранее посол США в России Джон Салливан отказался покидать страну. Кремль рекомендовал ему отправиться в Вашингтон для консультаций.