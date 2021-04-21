Кремль висилає 10 дипломатів США

https://racurs.ua/ua/n153604-kreml-vysylaie-10-dyplomativ-ssha.html

Ракурс

Кремль висилає 10 дипломатів США — 21 квітня після звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів, в якому він звинуватив Захід в «організації державних переворотів» та хамському ставленні до Росії й заявив, що організатори провокацій проти «корінних інтересів РФ пошкодують про скоєне», Москва оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства США.

Відповідне повідомлення у середу опублікувало Міністерство закордонних справ Росії. Зокрема, до зовнішньополітичного відомства в Москві був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в РФ Берн Горман, якому і вручили ноту про оголошення персонами нон грата 10 американських дипломатів.

Співробітники посольства США повинні покинути територію РФ до 21 травня. такі заходи у Кремлі назвали «симетричною» відповіддю на дії Вашингтона.

Дзеркальна відповідь на ворожі дії американської сторони проти низки співробітників російського посольства у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених persona non grata, — стверджують в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше посол США в Росії Джон Салліван відмовився покидати країну. Кремль рекомендував йому відправитися до Вашингтона на консультації.