Суд отменил арест участника акции на Банковой, которого «узнали» по темному пятну на фото, фото — Вочерз

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По делу о беспорядках на Банковой в Киеве суд освободил из-под домашнего ареста активиста Романа Ратушного. Его подозревают в хулиганстве во время акции под Офисом президента 20 марта.

Участники митинга тогда разрисовали здание Офиса президента и разбили двери и окна здания.

Против активиста инициативы «Защитим Протасов Яр» Ратушного и других участников акции протеста под Офисом президента открыли уголовные дела. Часть активистов ранее отправили под круглосуточный домашний арест.

Одним из оснований для ареста Ратушного стали доказательства в виде абсолютно темных фотографий, на которых не видно ничего, кроме отдельных пятен света.

Киевский апелляционный суд 21 апреля освободил Ратушного из-под домашнего ареста. Судьи отменили постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 29 марта. Тогда Фемида назначила меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного средства контроля.

Защита сегодня предлагала выпустить Ратушного на поруки. Среди поручителей были Сергей Жадан, Сергей Притула, Юрий Андрухович, Рима Зюбина, Сашко Лирник, которые прибыли в суд.

Киевлянину Ратушному 24 года. Он юрист по образованию, общественный деятель и участник Революции достоинства. В 2018 году основал инициативу, а позже общественную организацию «Защитим Протасов Яр».