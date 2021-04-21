Суд скасував арешт учасника акції на Банковій, якого «упізнали» за темною плямою на фото

Суд скасував арешт учасника акції на Банковій, якого ідентифікували за темною плямою на фото, фото — Вочерз

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У справі про безлади на Банковій в Києві суд звільнив з-під домашнього арешту активіста Романа Ратушного. Його підозрюють у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня.

Учасники мітингу тоді розмалювали будівлю Офісу президента та розбили двері та вікна будівлі.

Проти активіста ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Ратушного та інших учасників акції протесту під Офісом президента відкрили кримінальні справи. Частину активістів раніше відправили під цілодобовий домашній арешт.

Однією з підстав для арешту Ратушного стали докази у вигляді абсолютно темних фотографій, на яких не видно нічого, окрім окремих плям світла.

Київський апеляційний суд 21 квітня звільнив Ратушного з-під домашнього арешту. Судді скасували ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 березня. Тоді Феміда призначила запобіжний захід у виді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю.

Захист сьогодні пропонував випустити Ратушного на поруки. Серед поручителів були Сергій Жадан, Сергій Притула, Юрій Андрухович, Рима Зюбіна, Сашко Лірник, які прибули на судове засідання.

Киянину Ратушному 24 роки. Він юрист за освітою, громадський діяч та учасник Революції гідності. У 2018 році заснував ініціативу, а пізніше громадську організацію «Захистимо Протасів Яр».