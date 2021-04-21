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Ракурс
Єфім Хазанов, фото: ТАСС

За репости в Росії вперше затримали академіка

21 кві 2021, 17:57
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У Росії продовжують переслідувати громадян за публікації у соцмережах. Сьогодні, 21 квітня, вперше за цією підставою затримали академіка Російської академії наук (РАН).

Затриманий, співробітник Інституту прикладної фізики РАН академік Юхим Хазанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За словами Хазанова, щодо нього складено адмінпротокол за статтею «організація або проведення публічного заходу без подачі в установленому порядку повідомлення».

Згодом Хазанов повідомив, що його відпустили з поліцейського відділку під зобов’язання з’явитися до суду.

За інформацією російських ЗМІ, затримали Хазанова сьогодні, 21 квітня, на робочому місці. Затримання, ймовірно, пов’язане з репостами ним у Фейсбуці повідомлень на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Сьогодні в Росії відбуваються акції прихильників Навального, які супроводжуються масовими затриманнями — затримано вже понад 100 осіб.

Хазанов — російський фізик-експериментатор. Він спеціалізується на створенні лазерних систем. У 2008 році обраний членом-кореспондентом РАН по відділенню фізичних наук.


У 2018 році нагороджений Держпремією РФ за створення фундаментальних основ і інструментальних рішень проблем реєстрації гравітаційних хвиль.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін сьогодні виступив з так званим передвиборчим посланням до Федеральних зборів РФ.

Джерело: Ракурс


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