Путін звинуватив Зеленського в руйнуванні РПЦ і російської мови

https://racurs.ua/ua/n153671-putin-zvynuvatyv-zelenskogo-v-ruynuvanni-rpc-i-rosiyskoyi-movy.html

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Володимир Путін, лідер країни-агресора РФ, звинуватив чинне керівництво України в руйнуванні Російської православної церкви, а також негативному ставленні до російської мови. Таким чином він під час брифінгу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком 22 квітня в Москві прокоментував сучасні російсько-українські відносини.

Останнім часом чинне керівництво України зробило дуже багато кроків, які руйнують російсько-українські відносини. Це стосується низки заходів у двосторонніх відносинах безпосередньо: ставлення до Російської православної церкви і її руйнування по суті, спроби руйнування. Це стосується ставлення до російської мови і до російськомовних громадян України і до російських громадян, які мешкають в Україні. Дуже багато кроків спрямовані на руйнування наших відносин, про що ми можемо лише шкодувати, — заявив Путін.



Нагадаємо, раніше сьогодні він також запросив президента Володимира Зеленського відвідати Москву у відповідь на пропозицію українського лідера провести зустріч на Донбасі. Путін, у свою чергу, відмовився говорити про війну на Донбасі, а традиційно «відправив» Київ спілкуватися з терористами з маріонеткових ЛНР-ДНР.