Чи посилять карантин на Великдень, повідомило МОЗ

Чи посилять карантин на Великдень, повідомило МОЗhttps://racurs.ua/ua/n153670-chy-posylyat-karantyn-na-velykden-povidomylo-moz.htmlРакурс
Чи посилять карантин на Великдень в Україні, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, повідомив 22 квітня глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.
Додаткових обмежень (через спалах COVID-19 в Україні — ред.) на Великдень ми не плануємо. Однак важливо, щоб святкування відбулося з дотриманням усіх правил безпеки, — написав очільник МОЗ у четвер на власній Фейсбук-сторінці.
Міністр вважає, що українцям не варто «розслаблятися», зважаючи на позитивні новини про проходження піку пандемії, а також ймовірний вихід Києва з «червоної» зони карантину після 30 квітня.
Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю… Церкву створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами. Пам’ятайте, що COVID — атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове, — зазначив Степанов.
Наостанок чиновник порекомендував українцям й надалі продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, зокрема, правильно носити маски та уникати скупчень людей. Окрім цього, у МОЗ закликали Великдень 2021 року святкувати у вузькому родинному колі.