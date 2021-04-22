Чи посилять карантин на Великдень, повідомило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n153670-chy-posylyat-karantyn-na-velykden-povidomylo-moz.html

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Чи посилять карантин на Великдень в Україні, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, повідомив 22 квітня глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

Додаткових обмежень (через спалах COVID-19 в Україні — ред.) на Великдень ми не плануємо. Однак важливо, щоб святкування відбулося з дотриманням усіх правил безпеки, — написав очільник МОЗ у четвер на власній Фейсбук-сторінці.

Міністр вважає, що українцям не варто «розслаблятися», зважаючи на позитивні новини про проходження піку пандемії, а також ймовірний вихід Києва з «червоної» зони карантину після 30 квітня.

Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю… Церкву створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами. Пам’ятайте, що COVID — атеїст, для нього немає свят, не дайте йому привід затьмарити світле Воскресіння Христове, — зазначив Степанов.

Наостанок чиновник порекомендував українцям й надалі продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, зокрема, правильно носити маски та уникати скупчень людей. Окрім цього, у МОЗ закликали Великдень 2021 року святкувати у вузькому родинному колі.