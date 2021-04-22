Усилят ли карантин на Пасху, сообщил Минздрав

https://racurs.ua/n153670-usilyat-li-karantin-na-pashu-soobschil-minzdrav.html

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Усилят ли карантин на Пасху в Украине, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, сообщил 22 апреля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Дополнительных ограничений (из-за вспышки COVID-19 в Украине — ред.) на Пасху мы не планируем. Однако важно, чтобы празднование прошло с соблюдением всех правил безопасности, — написал глава Минздрава в четверг на собственной Фейсбук-странице.

Министр считает, что украинцам не стоит «расслабляться», несмотря на позитивные новости о прохождении пика пандемии, а также вероятный выход Киева из «красной» зоны карантина после 30 апреля.

Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю… Церковь создать все условия для безопасного посещения храмов верующими. Помните, что COVID — атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово, — отметил Степанов.

Напоследок чиновник порекомендовал украинцам и в дальнейшем продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, в частности, правильно носить маски и избегать скоплений людей. Кроме этого, в Минздраве призвали Пасху 2021 года праздновать в узком семейном кругу.