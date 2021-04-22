Коронавирус в Киеве. Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n153630-v-kieve-rezko-vyrosla-zabolevaemost-covid-19-infografika.html

Ракурс

Заболеваемость коронавирусом в Киеве резко возросла по сравнению с предыдущим днем.

За 21 апреля в столице обнаружили 1 тыс. 673 случая заболевания коронавирусом, а 20 апреля зафиксировали 965 больных. Таким образом статистика выросла почти в два раза. Всего с начала пандемии в Киеве зафиксировали 188 тыс. 869 случаев COVID-19. Об этом 22 апреля сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (267), Соломенском и Шевченковском (по 240) и в Деснянском (235).

Среди новых больных — 936 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 661 мужчина в возрасте от 18 до 92 лет, 38 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. За сутки госпитализировали 152 больных с коронавирусом и 118 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки умерли 44 больных, а всего в Киеве уже 4 тыс. 341 жертва коронавируса. Преодолеть болезнь сумели 1 тыс. 305 человек, а в целом количество выздоровевших составляет 117 тыс. 803 человека.

Напомним, в Индии сейчас происходит самая масштабная вспышка коронавируса — ежедневно там регистрируется официально 280−290 тыс. больных. Масштабные инфицирования могу спровоцировать появление нового штамма, который при попадании в Украину повлечь новую волну эпидемии.