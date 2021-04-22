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Индийский штамм коронавируса может вызвать в Украине четвертую волну пандемии COVID-19.

Сейчас внимание эпидемиологов приковано к Индии, где происходит самая масштабная вспышка коронавируса — ежедневно там регистрируется официально 280−290 тыс. больных. Масштабные инфицирования могу спровоцировать появление нового штамма, который при попадании в Украину повлечь новую волну эпидемии. Об этом 22 апреля врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Владимир Курпита рассказал в эфире «Украинского радио», передает «Общественное».

По словам ученого, уровень смертности от коронавируса в Украине начнет снижаться где-то в начале мая. При этом Курпита уверен, что карантин существенно не влияет на течение эпидемии, поскольку в Украине еще большое количество заболевших не контактировало с коронавирусом.

И если у нас складывается впечатление, что на самом деле переболели все, я бы хотел напомнить, что официально нас около 2 млн граждан переболели. Если мы даже умножим эту цифру на 6, то это будет 12 млн. А в Украине проживает около 38 млн. Поэтому еще есть большой потенциал для этого вируса, — заявил врач-инфекционист и добавил, что иммунитета коронавируса можно достичь либо в результате болезни, или в результате вакцинации.

По словам Курпита, после преодоления коронавируса, антитела в организме человека начинают снижаться, начиная с третьего месяца после перенесенной болезни. При этом врачи не знают, на сколько это снижение будет влиять на чувствительность человека в дальнейшем инфицировании. Также новые штаммы избегают антител, которые уже образовались. Если эти вирусы попадают в украинскую популяцию, то они могут иметь тенденцию к стремительному распространению.

Кроме того, эксперт уверен, что новые штаммы коронавируса в будущем будут инфицировать и детей. Специалист также добавил, что официальную статистику коронавируса можно умножать на 4−5 раз, поскольку ни одна страна мира на 100% не выявляет всех больных, а лишь отслеживает тех, кто переболел.

Напомним, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталья Виноград уверена, что четвертая волна коронавируса пройдет с невысокими показателями заболеваемости, несмотря на кампанию по массовой вакцинации населения, которая сейчас проходит в мире.