«Укрзализныця» направляется к дефолту. Фото: УП

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Ракурс

Рейтинг «Укрзализныци» с уровня В до ССС снизило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Рейтинг снижен в связи с увеличением рисков рефинансирования. Об этом сообщили на сайте агентства.

Отмечается, что «Укрзализныця» должна погасить около 400 млн долл. в течение 12 месяцев с 1 апреля 2020 года, включая кредит в размере 200 млн долл. в июле 2020 года.

Однако пока компания имеет слабую ликвидность, поскольку проблемы, связанные с COVID-19, ограничивают доступ к капиталу и влияют на способность компании получать доход от операционной деятельности.

Мы понижаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента UR до CCC с B и помещаем рейтинг в CreditWatch с негативным прогнозом, — говорится в сообщении.

Уровень рейтинга CCC означает, что дефолт представляется реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры.

Рейтинг составляется по методологии Fitch Ratings — это одно из трех ведущих рейтинговых агентств мира, входящее в группу компаний Fitch Group.

В «Укрзализныце» заявили, что причиной решения агентства понизить рейтинг является исключительно методология S&P по определению уровня рейтинга в зависимости от времени, которое осталось до очередной даты погашения долга.

Единственным фактором этого решения является приближение в ковидных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО «Ощадбанк», которые приходятся на 30 мая 2021 года. Как известно и финансовому рынку, и агентству, «Укрзализныця» работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и несомненно не допустит невыполнения обязательств по заимствованиям, — сообщили в пресс-службе компании.



Напомним, ранее «Укрзализныця» заявляла, что через четверо суток может остаться без дизтоплива из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам.

Позже в «Укрзализныце» заявили, что решили вопрос о поставке дизтоплива на ближайший период и достигли согласия с поставщиками.