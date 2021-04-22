Увеличить военную помощь Украине готов Сенат США

https://racurs.ua/n153625-uvelichit-voennuu-pomosch-ukraine-gotov-senat-ssha.html

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Военная помощь Украине со стороны Соединенных Штатов в 2021 году может увеличиться. Законопроект о «безопасном партнерстве с Украиной» предусматривает увеличение ежегодной американской военной помощи Украине до 300 млн долл, включая летальное оружие. Его одобрили в комитете Сената США.

Чтобы он вступил в силу, законопроект должны поддержать в самом Сенате и Палате представителей Конгресса США, после чего его должен подписать президент США.

Представляя документ, председатель комитета, сенатор от Демократической партии Роберт Менендес назвал инициативу «своевременным сигналом» в поддержку Украины.

Менендес в Твиттер пояснил, что в случае утверждения законопроект «увеличит военную помощь Украине в этот критически важный время и направит мощный сигнал нашим друзьям в регионе».

Одобрение законопроекта поздравил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Соавторами новации стали сенаторы от обеих ведущих партий США — Джим Риш, Менендес, Роб Портман, Джин Шагин, Крис Мерфи и Джим Баррассо.

На фоне противостояния с Россией Украина просит у США помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы.