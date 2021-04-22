Киев хочет купить в США новейшие средства радиоэлектронной борьбы

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Ракурс

На фоне противостояния с Россией Украина просит у США помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал западных союзников продемонстрировать, что они готовы наказать Москву новыми санкциями, в том числе изгнанием России из глобальной платежной системы SWIFT, чтобы удержать Кремль от новых военных акций против Украины.

В интервью Reuters министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что хотя Киев не владеет новой информацией, которая бы свидетельствовала о том, что Россия решила принять новые военных действий против Украины, для Запада важно действовать сейчас, чтобы не допустить этого.

Кулеба заявил, что просил Вашингтон поставить мощные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия способности России помешать украинским коммуникациям. Это произошло во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на прошлой неделе.

Украина пытается обеспечить международную поддержку в противостоянии с Москвой.

Я не располагаю информацией, чтобы утверждать, что решение о начале военной операции против Украины уже принято. Поэтому сейчас ситуация может развиваться в любом направлении, — сказал Кулеба.

Он также заявил, что призвал на встрече министров иностранных дел Европейского Союза в понедельник рассмотреть вопрос запрета в России работы системы SWIFT. Это может стать частью пакета новых экономических санкций, если Россия обострит ситуацию.

Кулеба сообщал, что Украина не получила ответа Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник на переговоры в зоне конфликта на Донбассе.

«Ракурс» сообщал, что американский и британский разведывательные самолеты, а также стратегический беспилотник ВВС США в среду выполнили многочасовые полеты вблизи Крыма. Разведчики выполняли задачи, в частности, в воздушном пространстве южнее Крыма, где Россия до 24 апреля ввела ограничения на полеты воздушных судов.