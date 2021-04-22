В Украину снова идет похолодание – прогноз синоптика. Фото: УП

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Ракурс

Похолодание вернется в Украину в пятницу, 23 апреля.

Температура воздуха в западных и северных областях резко снизится и составит 7−12° тепла. На востоке, юге и в центре (кроме Винницкой области) будет теплее — 12−18° с отметкой плюс. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Атмосферный фронт принесет дожди и местами грозы. К востоку и юго-востоку Украины фронт дойти не успеет, поэтому в пятницу там будет без существенных осадков.

В Киеве 23 апреля ожидается ощутимое похолодание до 7−10° тепла, порывистый ветер и дождь.

В дальнейшем это похолодание привлечет с собой заморозки, которые охватят большинство областей. Заморозки обещают быть не только на почве, но и в воздухе. Потепления следует ожидать только со вторника, — рассказала Диденко.

По состоянию на 8.00 22 апреля на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 12 -14 м/с, температура воздуха 2° мороза.

Напомним, заморозки придут в Украину в конце этой недели и в начале следующей — в Укргидрометцентре 24−27 апреля прогнозируют похолодание в разных областях страны.