В Україну знову йде похолодання – прогноз синоптика. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153620-v-ukrayinu-znovu-yde-poholodannya-prognoz-synoptyka-karta.html

Ракурс

Похолодання в Україні слід очікувати в п’ятницю, 23 квітня.

Температура повітря у західних та північних областях різко знизиться та становитиме 7−12° тепла. На сході, півдні та в центрі (крім Вінницької області) буде тепліше — 12−18° з позначкою плюс. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Атмосферний фронт принесе дощі та подекуди грози. До сходу та південного сходу України фронт не встигне дійти, тому в п’ятницю там буде без істотних опадів.

У Києві 23 квітня очікується відчутне похолодання до 7−10° тепла, поривчастий вітер і дощ.

Надалі це похолодання притягне із собою заморозки, які охоплять більшість областей. Заморозки обіцяють бути не лише на ґрунті, а й у повітрі. Потепління слід очікувати лише з вівторка, — розповіла Діденко.

Станом на 8.00 22 квітня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 12 -14 м/с, температура повітря 2° морозу.

Нагадаємо, заморозки прийдуть до України наприкінці цього тижня та на початку наступного — в Укргідрометцентрі 24−27 квітня прогнозують похолодання у різних областях країни.