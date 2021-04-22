На марсоходе NASA добыли пять граммов кислорода

https://racurs.ua/n153619-na-marsohode-nasa-dobyli-pyat-grammov-kisloroda.html

Ракурс

Кислород на Марсе впервые получило NASA. Атмосфера Красной планеты на 96% состоит из углекислого газа, а марсоход Perseverance переобразовал его в оксисен с помощью экспериментального аппарата MOXIE.

На борту ровера во время эксперимента получили 5,4 г кислорода — его человеку хватило бы на 10 минут, сообщает сайт NASA.

МOXIE может производить до 10 г кислорода в час. В космическом агентстве пояснили, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.

В космическом агентстве США считают, что эксперимент ускорит в будущем выработку топлива на этой планете. В агентстве отметили, что такие достижения приближают человека к высадке на Марс.

Марсоход провел соответствующее испытание 20 апреля, на 60-й день с момента приземления миссии на Марс. Ровер Perseverance NASA запустила на Красную планету в июле 2020 года на ракете Atlas V. Цель миссии — поиск следов жизни в кратере Езеро, сбор образцов горных пород и отложений, а также изучение климата планеты.

22 февраля ровер высадился на поверхность Марса и в начале марта марсоход провел первый после посадки тест-драйв.

19 апреля вертолет-беспилотник Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с Perseverance, совершил первый полет.