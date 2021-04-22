Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n153618-koronavirus-v-ukraine-rezko-poshel-vverh-470-smertey-bolshe-16-tys-zabolevshih-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 21 апреля, подхватили 16 тыс. 235 человек, от осложнений болезни умерли 470 украинцев.

Заболели 663 ребенка и 319 медработников, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 904 человека;

выздоровело — 18 тыс. 831 человек;

осуществлено тестирований — 101 тыс. 981 (в том числе методом ПЦР — 46 тыс. 516, методом ИФА — 17 тыс. 644).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1 млн 990 тыс. 353 человека;

выздоровело — 1 млн 533 тыс. 303 человека;

летальных исходов — 41 тыс. 266;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 89 тыс. 301.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 673), Харьковской (1 тыс. 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Напомним, статистика коронавируса за 20 апреля свидетельствует об обнаружении 12 тыс. 162 новых случая COVID-19 в Украине. За сутки заболели 532 ребенка и 326 медработников, а 429 пациентов скончались.