Украина хотела обменяться пятью пленными – боевики молчат

https://racurs.ua/n153617-ukraina-hotela-obmenyatsya-pyatu-plennymi-boeviki-molchat.html

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Процесс обмена пленными между Украиной и боевиками ЛДНР не двигается, хотя Киев выразил готовность отдать пять человек.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послами G7, информируют в пресс-службе президента.

Ермак проинформировал послов о ситуации безопасности на Донбассе и у границ Украины, а также о ходе переговоров о прекращении войны.

Украина заявила, что мы готовы со своей стороны накануне Пасхи отдать пять человек. Это преимущественно женщины и больные. К сожалению, пока с другой стороны мы ничего не услышали, — рассказал он.



Ермак также сказал, что Украина, как и все международное сообщество, требует и ждет отвода российских войск от украинских границ, и для этого важно дипломатическое давление со стороны стран G7.

Напомним, ранее мы сообщали, что обмен пленными с боевиками ЛДНР на пасхальные праздники инициировали у президента Владимира Зеленского. В Офисе президента считают, что Пасха может быть хорошим поводом для активизации усилий по обмену удерживаемыми лицами с пророссийскими террористами в формате «всех на всех».