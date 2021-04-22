Україна хотіла обмінятися п'ятьма полоненими – бойовики мовчать. Фото: Дивись.інфо

https://racurs.ua/ua/n153617-ukrayina-hotila-obminyatysya-p-yatma-polonenymy-boyovyky-movchat.html

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Процес обміну полоненими між Україною та бойовиками ЛДНР не рухається, хоча Київ висловив готовність віддати п’ятьох людей.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з послами G7, інформують у прес-службі президента.

Єрмак поінформував послів про безпекову ситуацію на Донбасі та біля кордонів України, а також про хід переговорів щодо припинення війни.

Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п’ять осіб. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки з іншого боку ми нічого не почули, — розповів він.



Єрмак також сказав, що Україна, як і вся міжнародна спільнота, вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обмін полоненими з бойовиками ЛДНР на великодні свята ініціювали у президента Володимира Зеленського. В Офісі президента вважають, що Великдень може бути хорошим приводом для активізації зусиль щодо обміну утримуваними особами з проросійськими терористами у форматі «всіх на всіх».