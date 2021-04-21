Ймовірність вторгнення РФ в Україну оцінили експерти. Фото: narodna-pravda.ua

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Повномасштабне вторгнення російських військ на територію України здається малоймовірним, вважають аналітики Міжнародної кризової групи (ICG).

Фахівці вважають, що нарощуванням російських військ біля українського кордону Москва може створити ґрунт для протистояння, в якому Україні доведеться вибирати між бездіяльністю перед повторюваними провокаціями і заходами. Останнє Москва може використовувати як привід для подальшої ескалації. Про це повідомляється на веб-сторінці групи.

Незважаючи на те, що російські танки перекидаються до кордону, ймовірність неминучого відновлення кровопролитних боїв на Донбасі невелика. Хоча кількість і конфігурація військ викликають стурбованість, вони не відповідають шаблону вторгнення, — наголошують аналітики.

На думку експертів, накопиченням військової міці біля кордонів з Україною Москва намагається залякати Україну. Таким чином у Кремлі хочуть змусити Київ піти на поступки щодо окупованих територій Донбасу.

При цьому не виключено, що з потеплінням російські війська можуть залишатися в таборі у Воронежі принаймні до російсько-білоруських навчань, запланованих на вересень.

Нагадаємо, у російському військовому таборі поблизу Воронежа вдалося зафіксувати значну кількість техніки — гелікоптери, дрони, мотострілецькі та бронетанкові частини, а також військові шпиталі.