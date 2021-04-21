Вероятность вторжения РФ в Украину оценили эксперты. Фото:

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Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины кажется маловероятным, считают аналитики Международной кризисной группы (ICG).

Специалисты считают, что наращиванием российских войск у украинской границы Москва может создать почву для противостояния, в котором Украине придется выбирать между бездействием перед повторяющимися провокациями и мерами. Последнее Москва может использовать как повод для дальнейшей эскалации. Об этом сообщается на веб-странице группы.

Несмотря на то, что российские танки перебрасываются к границе, вероятность неизбежного возобновления кровопролитных боев на Донбассе невелика. Хотя количество и конфигурация войск вызывают обеспокоенность, они не соответствуют шаблону вторжения, — отмечают аналитики.

По мнению экспертов, накоплением военной мощи у границ с Украиной Москва пытается запугать Украину. Таким образом в Кремле хотят заставить Киев пойти на уступки по оккупированным территориям Донбасса.

При этом не исключено, что с потеплением российские войска могут оставаться в лагере в Воронеже по крайней мере до российско-белорусских учений, запланированных на сентябрь.

Напомним, в русском военном лагере близ Воронежа удалось зафиксировать значительное количество техники — вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.