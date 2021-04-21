Волинські прикордонники знущалися над ланню, фото: Johann-Nikolaus Andreae

https://racurs.ua/ua/n153616-volynski-prykordonnyky-znuschalysya-nad-lannu-rozpochalosya-slujbove-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

У Волинській области військовослужбовці Держприкордонслужби (ДПСУ) жорстоко познущалися над ланню. Інцидент потрапив на відео, яке нещодавно було опубліковане в інтернеті.

Держприкордонслужба вже розпочала службове розслідування, результати якого передадуть правоохоронним органам. Про це прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко повідомив у коментарі виданню Obozrevatel.

За його словами, інцидент стався восени 2020 року, до цього причетні солдати строкової служби.

На відео, яке містить сцени насильства та нецензурну лайку, можна побачити як один із військових наступив лані на живіт, інший — притиснув до її голові зброю. Тварина не могла чинити опір, проте кричало.

Також на відео можна побачити, що на лані є сліди крові. У ДПСУ не уточнювали, чи стріляли військові у тварину.

Нагадаємо, торік на Львівщині поліція затримала місцевого жителя, який в соцмережі Instagram опублікував відео із «законсервованим» у банці кошеням.