У Росії відбулися масові затримання прихильників Навального, фото: «Горизонтальная Россия»

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У Росії сьогодні, 21 квітня, відбуваються акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального, який, перебуваючи за ґратами, 31 березня оголосив голодування через відмову надати йому кваліфіковану медичну допомогу.

Під час акцій затримали вже понад 1,2 тис. осіб у 85 містах. Про це повідомляє видання «ОВД-Инфо».

За інформацією російських ЗМІ, найбільша кількість затриманих у Санкт-Петербурзі — щонайменше 493 особи. У Москві затримали 23 особи, в Уфі — 91, у Сочі — 51, у Воронежі — 46.

Траплялися повідомлення про застосування силовиками сльозогінного газу та шокерів під час розгону мітингувальників.

Сьогоднішні протести, окрім підтримки голодуючого Навального, були спровоковані ще однією причиною — нещодавно стало відомо, що прокуратура Москви вимагає визнати всі структури опозиціонера (політичні штаби та організації «Фонд боротьби з корупцією» та «Фонд захисту прав громадян») екстремістськими.

Якщо це станеться, учасникам цих структур загрожуватиме до шести років ув’язнення, організаторам — до десяти.

У зв’язку з цим організатори протестів прискорили дату їх проведення — спочатку планувалося зачекати, доки на відповідному ресурсі на участь у протесті не зареєструються 500 тис. осіб.

21 квітня для протестів було обрано, оскільки сьогодні також відбувалося щорічне звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів.