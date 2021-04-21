В России прошли массовые задержания сторонников Навального, фото: «Горизонтальная Россия»

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Ракурс

В России сегодня, 21 апреля, проходят акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который, находясь за решеткой, 31 марта объявил голодовку из-за отказа предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь.

Во время акций задержали уже более 1,2 тыс. человек в 85 городах. Об этом сообщает издание «ОВД-Инфо».

По информации российских СМИ, наибольшее количество задержанных в Санкт-Петербурге — не менее 493 человек. В Москве задержали 23 человека, в Уфе — 91, в Сочи — 51, в Воронеже — 46.

Были сообщения о применении силовиками слезоточивого газа и шокеров во время разгона митингующих.

Сегодняшние протесты, кроме поддержки голодающего Навального, были спровоцированы еще одной причиной — недавно стало известно, что прокуратура Москвы требует признать все структуры оппозиционера (политические штабы и организации «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан») экстремистскими.

Если это произойдет, участникам этих структур будут грозить до шести лет заключения, организаторам — до десяти.

В связи с этим организаторы протестов ускорили дату их проведения — изначально планировалось подождать, пока на соответствующем ресурсе на участие в протесте не зарегистрируются 500 тыс. человек.

21 апреля для протестов было избрано, поскольку сегодня также проходило ежегодное обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.