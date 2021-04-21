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Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля, фото:

22 апреля отмечают Международный день Матери-Земли

21 апр 2021, 22:44
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22 апреля во мире ежегодно отмечается Международный день Матери-Земли. Этот праздник был введен резолюцией Генассамблеи ООН в 2009 году. Оно напоминает, что Земля и ее экосистемы — наш дом и что «необходимо способствовать гармонии с природой и Землей».

Определение Мать-Земля используется, поскольку оно «отражает взаимозависимость, существующую между людьми, другими живыми видами и планетой, на которой мы все живем».

Ежегодно в этот день ООН актуализирует определенную тему, чтобы привлечь внимание к конкретной проблеме окружающей среды.


Православная церковь 22 апреля почитает мученика Евпсихия, который стал жертвой преследований христиан в годы правления римского императора Юлиана Отступника.

Народные приметы:

  • если комок земли не рассыпается — пахать еще рано, потому что грунт сырой;
  • если комок земли рассыпается — пришло время пахать;
  • если в гнездах яиц меньше, чем обычно — год будет неурожайным;
  • если у березы много сока — лето будет прохладным и дождливым;
  • если одуванчик зацвел — наступила настоящая весна;
  • ветер и туман в этот день — к урожайному году;
  • если петухи рано запели — стоит ожидать изменения погоды;
  • синие облака в этот день — к дождливой и теплой погоде.

Источник: Ракурс


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