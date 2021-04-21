Ракурсhttps://racurs.ua/
Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля, фото:
22 апреля отмечают Международный день Матери-Землиhttps://racurs.ua/n153614-22-aprelya-otmechaut-mejdunarodnyy-den-materi-zemli.htmlРакурс
22 апреля во мире ежегодно отмечается Международный день Матери-Земли. Этот праздник был введен резолюцией Генассамблеи ООН в 2009 году. Оно напоминает, что Земля и ее экосистемы — наш дом и что «необходимо способствовать гармонии с природой и Землей».
Определение Мать-Земля используется, поскольку оно «отражает взаимозависимость, существующую между людьми, другими живыми видами и планетой, на которой мы все живем».
Ежегодно в этот день ООН актуализирует определенную тему, чтобы привлечь внимание к конкретной проблеме окружающей среды.
Православная церковь 22 апреля почитает мученика Евпсихия, который стал жертвой преследований христиан в годы правления римского императора Юлиана Отступника.
Народные приметы:
- если комок земли не рассыпается — пахать еще рано, потому что грунт сырой;
- если комок земли рассыпается — пришло время пахать;
- если в гнездах яиц меньше, чем обычно — год будет неурожайным;
- если у березы много сока — лето будет прохладным и дождливым;
- если одуванчик зацвел — наступила настоящая весна;
- ветер и туман в этот день — к урожайному году;
- если петухи рано запели — стоит ожидать изменения погоды;
- синие облака в этот день — к дождливой и теплой погоде.
Читайте также
Читайте также
Дату смерти всего живого на Земле вычислили в NASA
.