Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля, фото:

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22 апреля во мире ежегодно отмечается Международный день Матери-Земли. Этот праздник был введен резолюцией Генассамблеи ООН в 2009 году. Оно напоминает, что Земля и ее экосистемы — наш дом и что «необходимо способствовать гармонии с природой и Землей».

Определение Мать-Земля используется, поскольку оно «отражает взаимозависимость, существующую между людьми, другими живыми видами и планетой, на которой мы все живем».

Ежегодно в этот день ООН актуализирует определенную тему, чтобы привлечь внимание к конкретной проблеме окружающей среды.

Православная церковь 22 апреля почитает мученика Евпсихия, который стал жертвой преследований христиан в годы правления римского императора Юлиана Отступника.

Народные приметы: