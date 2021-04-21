Считается, что так выглядели тиранозавры, фото:

https://racurs.ua/n153613-pohodku-tirannozavra-vossozdali-niderlandskie-uchenye-video.html

Ракурс

Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) установили как и с какой скоростью передвигались представители одного из самых известных видов динозавров — Tyrannosaurus rex.

В отличие от современных двуногих животных или людей, у Tyrannosaurus rex была особенность, которая значительно влияла на ходу — огромный хвост, который двигался вверх-вниз при каждом шаге, сообщает издание EurekAlert.

Как и кости на человеческой шее, кости на хвостах удерживались между собой связками.

Уже были некоторые исследования, которые изучали скорость ходьбы динозавров, но они в основном смотрели на ноги и игнорировали хвост — именно это делает динозавров таким уникальным, — подчеркивают ученые. — Обычно они показывали гораздо большую скорость ходьбы. Скорость ходьбы, которую мы рассчитали, ниже, но она подобна скорости других животных.

Чтобы узнать, какой будет такая походка для тиранозавра, ученые построили трехмерную модель скелета тиранозавра, выставленного в Голландском национальном природном музее.

Они добавили к скелету «цифровые мышцы» и на этой мышечной модели провели биомеханические анализы. Из них они получили естественную частоту и желаемую скорость ходьбы — 4,6 км/ч. То есть, если бы тиранозавр гулял, он бы двигался примерно с такой же скоростью, как и человек.

Если бы у вас был домашний любимец Tyrannosaurus rex, вам бы не было проблем выгуливать его — по крайней мере с точки зрения скорости, — отмечают исследователи.

Люди и животные имеют желаемую скорость ходьбы. Частично на это влияет количество необходимой энергии — лучше ходить со скоростью, с которой используется наименьшее возможное количество энергии.

Одним из способов достичь этого является использование резонанса — движения в определенном оптимальном ритме, что похоже на то, как происходит катание на качелях.