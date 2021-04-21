В Украине усилили ответственность за уклонение от армии, фото: Kresy

https://racurs.ua/n153612-otvetstvennost-za-uklonenie-ot-armii-v-ukraine-usilili-detali.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон № 1357-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинских обязанностей и ведения военного учета», принятый Верховной Радой 30 марта 2021 года.

Закон предусматривает увеличение штрафов за правонарушения, связанные с воинской службой, а также усиление уголовной ответственности.

Теперь за нарушение призывниками, военнослужащими и резервистами правил военного учета придется заплатить от 510 до 950 грн, вместо 85−119 грн.

Если же нарушение будет осуществлено повторно за год или в особый период, заплатить придется уже побольше — от 950 до 1 тыс. 700 грн (ранее — 170−255 гривен).

Штрафы увеличены и за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Так, за неявку в военкомат по вызову без уважительных причин придется заплатить от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн, а в случае повторного нарушения за год — от 3 тыс. 400 до 6 тыс. 100 грн (ранее — 170−510 грн и 510−1700 грн соответственно).

Увеличены штрафы и за умышленную порчу военного билета или приписного. Нарушителю придется заплатить 510−850 грн, вместо 17−51 грн ранее.

Также законом усилена уголовная ответственность.

За уклонение от призыва в армию в особый период предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет (ранее от двух лет).

Усиление уголовной ответственности предусмотрено и за уклонение от военного учета после предупреждения военного комиссара. Теперь за данное правонарушение придется заплатить штраф от 5 тыс. 100 до 8 тыс. 500 грн.

Изменена ответственность и за уклонение военнослужащего и резервиста от учебных сборов. Санкция статьи предусматривает штраф от 8 тыс. 500 до 11 тыс. 900 грн или исправительные работы на срок до двух лет.

Закон вступит в силу после опубликования и будет действовать уже во время весеннего призыва 2021 года.