В Україні посилили відповідальність за ухилення від армії, фото: Kresy

https://racurs.ua/ua/n153612-vidpovidalnist-za-uhylennya-vid-armiyi-v-ukrayini-posylyly-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав закон № 1357-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військових обов’язків і ведення військового обліку», прийнятий Верховною Радою 30 березня 2021 року.

Закон передбачає збільшення штрафів за правопорушення, пов’язані з військовою службою, а також посилення кримінальної відповідальності.

Тепер за порушення призовниками, військовослужбовцями та резервістами правил військового обліку доведеться заплатити від 510 до 950 грн, замість 85−119 грн.

Якщо ж порушення буде здійснено повторно за рік або в особливий період, заплатити доведеться вже більше — від 950 до 1 тис. 700 грн (раніше — 170−255 гривень).

Штрафи збільшено і за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Так, за неявку у військкомат за викликом без поважних причин доведеться заплатити від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн, а в разі повторного порушення за рік — від 3 тис. 400 до 6 тис. 100 грн (раніше — 170−510 грн і 510−1700 грн відповідно).

Збільшено штрафи і за умисне псування військового квитка або приписного. Порушнику доведеться заплатити 510−850 грн, замість 17−51 грн раніше.

Також законом посилено кримінальну відповідальність.

За ухилення від призову в армію в особливий період передбачено позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років (раніше від двох років).

Посилення кримінальної відповідальності передбачено і за ухилення від військового обліку після попередження військового комісара. Тепер за дане правопорушення доведеться заплатити штраф від 5 тис. 100 до 8 тис. 500 грн.

Змінено відповідальність і за ухилення військовослужбовця і резервіста від навчальних зборів. Санкція статті передбачає штраф від 8 тис. 500 до 11 тис. 900 грн або виправні роботи на строк до двох років.

Закон набуде чинності після опублікування і буде діяти вже під час весняного призову 2021 року.