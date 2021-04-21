Окружний адмінсуд Києва звернувся до ПАРЄ через свою ліквідацію

В Україні вирішили ліквідувати ОАСК, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n153611-okrujnyy-adminsud-kyieva-zvernuvsya-do-parie-cherez-svou-likvidaciu.html

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) через президентську ініціативу щодо його ліквідації звернувся до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

В ОАСК вважають, що для ліквідації суду відсутні визначені законодавством підстави і в Україні існує загроза незалежності судової влади. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

У листі до ПАРЄ судді ОАСК наголошують, що українське законодавство передбачає, що необхідною умовою необхідною умовою ліквідації судових установ є наявність висновку Вищої ради правосуддя, який в цьому випадку ще відсутній.

У листі наголошується, що відповідний президентський законопроект № 5369 направлений на створення умов для звільнення працюючих в ОАСК суддів та інших працівників, а не зміну системи судоустрою, оскільки одночасно з ліквідацією ОАСК створюється тотожній за повноваженнями й розташуванням суд — Київський міський окружний адміністративний суд.

Крім того, до Ради також подано законопроект № 5370, який передбачає особливий порядок ліквідації ОАСК, що є відмінним від загального правила.

Його (законопроекту № 5369 — ред.) зміст направлено на створення умов для звільнення працюючих у ньому (ОАСК — ред.) суддів та інших працівників, — наголошують в ОАСК. — Законопроект не передбачає можливості переведення до новостворюваного суду та не вказує на спосіб збереження гарантій незалежності суддів.

В ОАСК заявляють, що розпочато незаконну процедуру звільнення всіх суддів цієї установи, що заборонено пунктом 3.4 Європейської хартії закону «Про статус суддів».

Як зазначено у звіті щодо прогресу процедури моніторингу Асамблеї (січень-грудень 2020 р.), ці обставини є свідченням тиску на всю судову владу, яка, з огляду на свої статутні повноваження, обмеження та стандарти етичної поведінки, не може надати рівноцінну відповідь, — наголошують у листі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 квітня подав до парламенту законопроект про ліквідацію ОАСК, мотивуючи це рішення, зокрема, корупційними скандалами. Незадовго до цього НАБУ затримало рідного брата голови ОАСКу Павла Вовка при отриманні хабаря у 100 тис. доларів. На думку слідства, ці гроші призначалися для самого Вовка.