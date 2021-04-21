Окружной админсуд Киева обратился в ПАСЕ из-за своей ликвидации

В Украине решили ликвидировать ОАСК, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n153611-okrujnoy-adminsud-kieva-obratilsya-v-pase-iz-za-svoey-likvidacii.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) из-за президентской инициативу по его ликвидации обратился к членам Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В ОАСК считают, что для ликвидации суда отсутствуют определенные законодательством основания и в Украине существует угроза независимости судебной власти. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

В письме в ПАСЕ судьи ОАСК подчеркивают, что украинское законодательство предусматривает, что необходимым условием необходимым условием ликвидации судебных учреждений является наличие заключения Высшего совета правосудия, которое в этом случае еще отсутствует.

В письме подчеркивается, что соответствующий президентский законопроект № 5369 направлен на создание условий для увольнения работающих в ОАСК судей и других работников, а не изменение системы судоустройства, поскольку одновременно с ликвидацией ОАСК создается тождественной по полномочиям и расположению суд — Киевский городской окружной административный суд.

Кроме того, в Раду также представлен законопроект № 5370, который предусматривает особый порядок ликвидации ОАСК, что является исключением из общего правила.

Его (законопроекта № 5369 — ред.) содержание направлено на создание условий для увольнения работающих в нем (ОАСК — ред.) судей и других работников, — подчеркивают в ОАСК. — Законопроект не предусматривает возможности перевода в новосозданный суд и не указывает на способ сохранения гарантий независимости судей.

В ОАСК заявляют, что начата незаконная процедура увольнения всех судей этого учреждения, что запрещено пунктом 3.4 Европейской хартии закона «О статусе судей».

Как указано в отчете о прогрессе процедуры мониторинга Ассамблеи (январь-декабрь 2020 года), эти обстоятельства являются свидетельством давления на всю судебную власть, которая, учитывая свои уставные полномочия, ограничения и стандарты этического поведения, не может предоставить равноценный ответ, — подчеркивают в письме.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 13 апреля подал в парламент законопроект о ликвидации ОАСК, мотивируя это решение, в частности, коррупционными скандалами. Незадолго до этого НАБУ задержало родного брата главы ОАСК Павла Вовка при получении взятки в 100 тыс. долларов. По мнению следствия, эти деньги предназначались для самого Вовка.