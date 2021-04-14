Зеленский предлагает ликвидировать ОАСК, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n153237-likvidaciya-oask-opublikovan-tekst-zakonoproekta.html

Ракурс

Законопроект, предусматривающий ликвидацию Окружного административного суда Киева (ОАСК), вчера, 13 апреля, поступил в Верховную Раду от президента Украины Владимира Зеленского.

На сайте парламента уже опубликован текст этого законопроекта. Согласно ему, предлагается ликвидировать ОАСК и создать Киевский городской окружной административный суд, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев.

Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

До начала работы Киевского окружного админсуда рассмотрение и разрешение подсудимых ему дел будет осуществляться Киевским окружным административным судом.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что для надлежащей его реализации также вносится законопроект «О внесении изменения в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Оба законопроекта является содержательно связанными, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно, — подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, законопроект о ликвидации ОАСК определен Зеленским как неотложный.