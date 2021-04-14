Зеленський пропонує ліквідувати ОАСК, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n153237-likvidaciya-oask-opublikovano-tekst-zakonoproektu.html

Ракурс

Законопроект, який передбачає ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), вчора, 13 квітня, надійшов до Верховної Ради від президента України Володимира Зеленського.

На сайті парламенту вже опубліковано текст цього законопроекту. Згідно з ним, пропонується ліквідувати ОАСК і утворити Київський міський окружний адміністративний суд, територіальна юрисдикція якого поширюватиметься на Київ.

Передбачається, що відповідний закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

До початку роботи Київського окружного адмінсуду розгляд і вирішення підсудних йому справ здійснюватиметься Київським окружним адміністративним судом.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що для належної його реалізації також вноситься законопроект «Про внесення зміни до розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Обидва законопроекти є змістовно пов’язаними, їх розгляд, прийняття та набрання чинності мають відбуватися одночасно, — наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, законопроект про ліквідацію ОАСК визначений Зеленським як невідкладний.