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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Острів знань»

Буковина виходить з «червоної» зони — коронавірус в Україні

21 кві 2021, 20:17
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Чернівецька область залишає найбільш сувору «червону» карантинну зону.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 квітня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Зазначається, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 скасовується з 00.00 22 квітня. На території області почнуть діяти обмеження, передбачені «жовтим» рівнем.

До «червоної» зони Чернівецьку область віднесли 1 березня.


За минулу добу, 20 квітня, в області виявили ще 201 новий випадок зараження коронавірусом, 79 осіб госпіталізували.

Нагадаємо, Кабмін сьогодні ухвалив рішення продовжити до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні.

Джерело: Ракурс


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