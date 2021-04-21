Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Острів знань»
Буковина виходить з «червоної» зони — коронавірус в Україніhttps://racurs.ua/ua/n153610-bukovyna-vyhodyt-z-chervonoyi-zony-koronavirus-v-ukrayini.htmlРакурс
Чернівецька область залишає найбільш сувору «червону» карантинну зону.
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 21 квітня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Зазначається, що «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення коронавірусної хвороби COVID-19 скасовується з 00.00 22 квітня. На території області почнуть діяти обмеження, передбачені «жовтим» рівнем.
До «червоної» зони Чернівецьку область віднесли 1 березня.
За минулу добу, 20 квітня, в області виявили ще 201 новий випадок зараження коронавірусом, 79 осіб госпіталізували.
Нагадаємо, Кабмін сьогодні ухвалив рішення продовжити до 30 червня режим надзвичайної ситуації і карантин в Україні.
.