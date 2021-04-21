Змінна робота негативно впливає на здоров’я, фото:

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Робота по змінах та нерегулярні графіки роботи можуть спричинити певні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, і вплинути на захист від інфекцій.

Проте у чоловіків та жінок це проявляється по-різному. Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Ватерлоо (Канада), повідомляє видання EurekAlert.

Проблеми, пов’язані зі здоров’ям, виникають через те, що природні годинники організму, які називаються циркадними, можуть порушуватися внаслідок непослідовних змін у графіку сну і неспання та режимів приймання їжі.

Учені розробили комп’ютерну модель, щоб розглянути, як порушення в циркадному годиннику впливає на імунну систему в контексті боротьби з хворобами.

Оскільки на нашу імунну систему впливають цілодобові годинники, наша здатність здійснювати імунну відповідь змінюється протягом дня, — зазначають учені.

Дослідники створили моделі, окремо для чоловіків та жінок, які імітують взаємодію між циркадним годинником та імунною системою.

Модель складається з основних «тактових генів», пов’язаних з ними білків та механізму регулювання про- та протизапальних медіаторів. Регулюючи годинник, моделі можуть імітувати чоловіків та жінок, які працюють у різних змінах.

Результати комп’ютерного моделювання показали, що імунна відповідь змінюється залежно від часу інфікування. «Найгіршим» є час перед сном — це той період часу, коли наш організм найменш підготовлений до вироблення про- і протизапальних медіаторів, необхідних під час боротьби з інфекцією.

Проте не менш важливо і те, що стать людини також впливає на тяжкість інфекції в цьому випадку.