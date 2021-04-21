Работа по сменам по-разному влияет на мужчин и женщин — ученыеhttps://racurs.ua/n153609-rabota-po-smenam-po-raznomu-vliyaet-na-mujchin-i-jenschin-uchenye.htmlРакурс
Работа по сменам и нерегулярные графики работы могут вызвать определенные проблемы, связанные со здоровьем, и повлиять на защиту от инфекций.
Однако у мужчин и женщин это проявляется по-разному. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Университета Ватерлоо (Канада), сообщает издание EurekAlert.
Проблемы, связанные со здоровьем, возникают из-за того, что природные часы организма, которые называются циркадными, могут нарушаться вследствие непоследовательных изменений в графике сна и бодрствования и режимов приема пищи.
Ученые разработали компьютерную модель, чтобы рассмотреть, как нарушения в циркадных часах влияют на иммунную систему в контексте борьбы с болезнями.
Поскольку на нашу иммунную систему влияют круглосуточные часы, наша способность осуществлять иммунный ответ меняется в течение дня, — отмечают ученые.
Исследователи создали модели, отдельно для мужчин и женщин, которые имитируют взаимодействие между циркадным часами и иммунной системой.
Модель состоит из основных «тактовых генов», связанных с ними белков и механизма регулирования про- и противовоспалительных медиаторов. Регулируя часы, модели могут имитировать мужчин и женщин, которые работают в различных сменах.
Результаты компьютерного моделирования показали, что иммунный ответ меняется в зависимости от времени инфицирования. «Самым худшим» является время перед сном — это тот период времени, когда наш организм наименее подготовлен к выработке про- и противовоспалительных медиаторов, необходимых во время борьбы с инфекцией.
Однако не менее важно и то, что пол человека также влияет на тяжесть инфекции в этом случае.
Работа по сменам, похоже, по-разному влияет на мужчин и женщин, — отмечают исследователи. — По сравнению с женщинами, иммунная система у мужчин более склонна к чрезмерной активации, что может увеличить их шансы на сепсис после несвоевременной инфекции.